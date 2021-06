Mercoledì 23 giugno 2021 - 11:35

Covid, Draghi: prudenza, ora sembra tutto roseo ma non illudiamoci

"Abbiamo la lezione dell'anno scorso"

Roma, 23 giu. (askanews) – “Siamo in un periodo in cui di nuovo tutto appare roseo, non illudiamoci, aspettiamoci qualcosa, abbiamo la lezione dell’anno scorso”, e quindi serve ancora “prudenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.