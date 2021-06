Martedì 22 giugno 2021 - 13:37

No al blocco ma rimodulare il ddl Zan (Vaticano)

Situazione in Italia particolarmente complessa

Città del Vaticano, 22 giu. (askanews) – “Non c’è nessuna volontà di fermare la legge ma solo la richiesta di rimodulare alcuni punti del ddl Zan per consentire alla Chiesa di agire liberamente in ambito pastorale, sociale ed edcativo”. Questa la posizione della Santa Sede sul ddl Zan e sulla iniziativa diplomatica intrapresa ufficialmente dalla Santa Sede richiamandosi ai Patti Lateranensi, da quanto si apprende da fonti vaticane.Le stesse fonti fanno poi rilevare che la situazione in Italia, anche per la presenza della Santa Sede, si presenta particolarmente complessa, riguardando persone e istituti non solo italiani, che fanno capo allo stesso vaticano.Gci/Pie