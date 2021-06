Martedì 22 giugno 2021 - 09:01

Letta: al via le agorà democratiche per programma futuro governo

"Per sei mesi su una piattaforma digitale"

Roma, 22 giu. (askanews) – “Non ci bastano più le primarie, vogliamo andare oltre. Come Partito Democratico lanceremo nei prossimi giorni le agorà democratiche, per sei mesi, attraverso una piattaforma digitale, discuteremo sul futuro della democrazia, della forma partito, del digitale e dei contenuti per la costruzione del programma di governo del futuro”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, intervenendo a Radio anch’io su Rai Radio1.