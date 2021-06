Martedì 22 giugno 2021 - 12:53

Draghi e von der Leyen oggi a Cinecittà per via libera a Pnrr

Visita e conferenza stampa agli studi, al centro di uno dei progetti

Roma, 22 giu. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen arriva oggi a Roma, per il via libera al Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano. La visita si inserisce nel “Tour delle Capitali” che von der Leyen sta affrontando per certificare i Piano dei vari Paesi.La presidente della Commissione sarà alle 16.30 insieme al presidente del Consiglio Mario Draghi agli studi di Cinecittà, che rientrano in uno dei progetti del Recovery messo a punto dal governo.Il piano per Cinecittà fa parte della terza componente della Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata “Turismo e cultura”. Alla componente sono destinati 6,68 miliardi di risorse provenienti dalla Recovery and Resilience Facility, di cui 300 milioni di euro sono dedicati, nello specifico, al progetto Cinecittà, indicato nel Piano come l’investimento 3.1 – ‘Sviluppo dell’industria cinematografica’.Nel complesso, sottolinea Palazzo Chigi, la Missione 1 ha come obiettivo la riduzione dei divari strutturali di competitività, produttività e digitalizzazione e ambisce a produrre un impatto significativo sugli investimenti privati e sull’attrattività del Paese, attraverso un insieme di interventi nell’ambito di Pubblica Amministrazione, sistema produttivo, turismo e cultura. Nel dettaglio l’investimento, che si colloca nell’ambito dell’Industria Culturale e Creativa 4.0, ha l’obiettivo di potenziare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano. Tre le linee di intervento previste: potenziare gli studi cinematografici di Cinecittà per migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell’offerta produttiva, aumentare la capacità di attrazione delle grandi produzioni nazionali, europee e internazionali e potersi confrontare con i grandi competitor internazionali; rilanciare le attività della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia mediante sviluppo di infrastrutture ad uso professionale e didattico tramite e-learning, alla digitalizzazione ed alla modernizzazione del parco immobiliare ed impiantistico; rafforzare le capacità e le competenze professionali nel settore audiovisivo, legate soprattutto a favorire la transizione digitale.Von der Leyen e Draghi arriveranno agli studi Luce di Cinecittà alle 16.30 e al Teatro 5, storico teatro delle produzioni cinematografiche di Federico Fellini, visiteranno gli allestimenti scenografici. Dopo un saluto a una rappresentanza delle maestranze, terranno una conferenza stampa congiunta.