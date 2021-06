Domenica 20 giugno 2021 - 12:43

Berlusconi, ancora appello a Salvini e Meloni: serve partito unico

Costruirlo da qui al 2023

Roma, 20 giu. (askanews) – Silvio Berlusconi rilancia sul partito unico del centrodestra e, intervenendo telefonicamente ad una convention di Forza Italia, rivolge un appello direttamente a Matteo Salvini e Giorgia Meloni: “Dobbiamo costruire da qui al 2023 quel partito unico che rappresenti la maggioranza degli italiani e che dia stabilità al governo del centro-destra”.“Il nostro compito – ha spiegato – è quello di costruire un “partito repubblicano” sul modello americano, nel quale il centro e la destra democratica si trovino insieme per governare il Paese”. Per Berlusconi “questa è una condizione indispensabile – non meno dei provvedimenti economici – perché l’Italia possa davvero ripartire. Dunque è un duplice appello, quello che rivolgo ai nostri amici del centro destra, a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni: dobbiamo costruire da qui al 2023 quel partito unico che rappresenti la maggioranza degli italiani e che dia stabilità al governo del centro-destra”.Per questo nei giorni scorsi “ho parlato, e intendo continuare a farlo, di Centrodestra Italiano. Parlo della costruzione di un unico partito – ha ribadito – che si candida a governare il Paese”.