Sabato 19 giugno 2021 - 18:26

Se uniamo le forze raggiungeremo l’obiettivo (Salvini)

"No a divisioni ed egoismi, carta fondativa su valori"

Roma, 19 giu. (askanews) – “Dopo il covid la politica ha il dovere di essere unita, concreta, veloce, efficace. Gli italiani ci chiedono unità, non divisioni e per questo insisto – e arriverò all’obiettivo perchè sono un testone – a chiedere a tutti gli amici del centrodestra di metterci insieme per aiutare l’Italia e gli italiani, di mettere da parte egoismi, steccati e divisioni e di unirsi. Il meglio delle idee, delle tradizioni, dei valori, con una carta fondativa di valori comuni che abbia al centro sviluppo, futuro, famiglia e libertà, che è un bene indisponibile che abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli”. Lo ha detto Matteo Salvini, dal palco della manifestazione della Lega a Roma.Afe/Pie