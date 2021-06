Oggi a Roma Lega in piazza, fisco e riaperture tra temi

Sabato 19 giugno 2021 - 00:09

Roma, 19 giu. (askanews) – La Lega terrà oggi pomeriggio a Roma, in piazza Bocca della Verità, la prima grande manifestazione nazionale dopo mesi di chiusure. L’appuntamento è fissato per le 16.“Domani a Roma sarà innanzitutto una manifestazione di ringraziamento. Ci saranno migliaia di persone che ci hanno chiesto di tornare a esserci in carne e ossa in presenza da Roma, da tutto il Lazio, da tutta Italia”, ha detto Matteo Salvini, intervenendo ieri sera a Tg2 Post. “Sarà un ringraziamento per l’Italia che ha tenuto duro in questo anno e mezzo, parleranno ristoratori, associazione di volontariato, balneari, poliziotti, quindi parleranno italiane e italiani”, ha aggiunto.Lo slogan sarà ‘Prima l’Italia! Bella, libera, giusta’ (hashtag #primalitalia). Sul palco si alterneranno imprenditori e professionisti come il Ceo di Yamamay e Carpisa, Gianluigi Cimmino, o lo chef, Alessandro Circiello. Porterà la sua testimonianza anche il responsabile del Movimento Imprese Ospitalità (MIO), Paolo Bianchini. L’evento sarà inaugurato dalla voce di Annalisa Minetti, presente sul palco, mentre a introdurre i vari ospiti saranno Hoara Borselli e Nicola Porro. Quest’ultimo curerà la parte sulla Giustizia, con i sei referendum proposti da Lega e Partito Radicale. Ci saranno alcune testimonianze e gli interventi- tra gli altri – di Giulia Bongiorno e Maurizio Turco.Presenti anche ministri e governatori della Lega. Nella parte iniziale della manifestazione sono previsti i saluti del candidato sindaco di Roma, Enrico Michetti e del candidato prosindaco, Simonetta Matone. Salvini chiuderà l’evento. Tra i numeri dell’evento, spiegano gli organizzatori, ci sono più di 3 mila bottigliette d’acqua, 4mila palloncini, mille magliette, mille bandiere.Sul fronte politico, la manifestazione valorizzerà soprattutto il massiccio allentamento delle restrizioni. Un risultato che la Lega rivendica, mentre all’indomani dell’incontro tra Salvini e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, la Lega ha già proposto di togliere il prima possibile l’obbligo delle mascherine all’aperto. E di riaprire discoteche e sale da ballo dal primo luglio. Tra gli altri temi, il rinvio delle cartelle esattoriali e il posticipo al 2022 della stangata fiscale di novembre (secondo acconto Irpef, Ires e Irap), senza dimenticare l’attivismo sul fronte esteri. Proprio giovedì scorso Salvini ha avuto un colloquio di quasi un’ora con l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani.L’ultima grande manifestazione di piazza risale al 4 luglio scorso, a Roma, quando il centrodestra si radunò in Piazza del Popolo contro il governo Conte-Arcuri.Pol-Afe-Bla