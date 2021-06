Venerdì 18 giugno 2021 - 19:37

Vaccini, Draghi: chi vuole seconda dose Az è libero di farla

Deve avere parere medico e consenso informato. Il peggio è non fare seconda dose

Roma, 18 giu. (askanews) – “Se una persona che ha meno di 60 anni che ha fatto la prima dose con Astrazeneca e gli viene proposto come è stato stabilito di fare l’eterologa ma non vuole farla, questa persona è libera di fare la seconda dose con Astrazeneca purché abbia il parere di un medico e un consenso informato bene. La cosa peggiore da fare è non farsi nessuna seconda dose”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Roma.