Venerdì 18 giugno 2021 - 19:43

Draghi: data per stop mascherina non c’è, domani parere Cts

Ho fatto richiesta formale per sapere all'aperto si può levare

Roma, 18 giu. (askanews) – Sull’abolizione dell’obbligo di mascherina “non ci sono date. C’è una data in cui chiederò un parere al Cts ed è domani. Farò richiesta formale per sapere se possiamo toglierci la mascherina all’aperto oppure no, molti paesi hanno tolto l’obbligo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa con il generale Figliuolo e il ministro Speranza. Però al momento “non c’è una data”, ha aggiunto