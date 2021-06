Mercoledì 16 giugno 2021 - 12:07

Ok Camera a ddl valorizzazione piccole produzioni agroalimentari

Lega: più tutele e meno burocrazia per i piccoli produttori

CONDIVIDI SU:





















Roma, 16 giu. (askanews) – Via libera definitivo della Camera alla proposta di legge sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. “Valorizziamo le piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Soddisfazione per l’approvazione alla Camera del ddl fortemente voluto dalla Lega e a prima firma del presidente della commissione Agricoltura del Senato, Gianpaolo Vallardi, sulla base dell’ottima esperienza del modello Veneto su questo tema”, commentano in una nota i deputati della Lega in Commissione Agricoltura Lorenzo Viviani (capogruppo), Aurelia Bubisutti, Flavio Gastaldi, Nino Germanà, Guglielmo Golinelli, Marzio Liuni, Mario Lolini, Martina Loss, Franco Manzato e Leonardo Tarantino.“Meno follie burocratiche che complicano la vita ai piccoli produttori locali. Più tutela alle loro aziende, che rappresentano un presidio prezioso per la salvaguardia del Made in Italy, della qualità assoluta dei nostri prodotti e dunque della salute dei consumatori”, spiegano.