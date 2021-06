Mercoledì 16 giugno 2021 - 17:27

Il centrodestra in Calabria candida il ticket Occhiuto-Spirlì (Salvini)

Ogni settimana risolviamo con scelte unitarie

Roma, 16 giu. (askanews) – “Ogni settimana ci troviamo e risolviamo con scelte unitarie. In Calabria ci sarà il ticket Occhiuto-Spirlì, valorizzando passato presente e futuro, sono contento e contiamo di avere altri 5 anni di buon governo per dimostrare al mondo quanto è onesta, pulita e laboriosa la Calabria, fortunatamente sempre più lontana da stereotipi di ‘ndrangheta e mala amministrazione”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra.Silvio Berlusconi a su volta ha dichiarato: “Roberto Occhiuto, eccellente imprenditore e nostro bravissimo capogruppo alla Camera dei deputati, è il candidato del centrodestra alla guida della Regione Calabria. Sarà capace non solo di vincere le elezioni, ma anche di governare bene una Regione bellissima, che ha molte potenzialità inespresse. Non vedo l’ora di tornare in Calabria per dare il mio contributo. Forza, Roberto! Forza Calabria”.Int9