Mercoledì 16 giugno 2021 - 16:38

Covid, Salvini: proroga stato emergenza sarebbe brutto segnale

"Fortunatamente il peggio è alle spalle"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 16 giu. (askanews) – “Fortunatamente il peggio è alle spalle. Pensare dal primo agosto di vivere ancora in stato d’emergenza fino al 31 dicembre, ad oggi non ha giustificazioni sanitarie, sarebbe un brutto segnale dal punto di vista non solo economico ma morale, priscologico, culturale”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra. “Bisogna tenere alta l’attenzione, continuare ad usare prudenza e cautela”.