Martedì 15 giugno 2021 - 17:31

Beppe Grillo sul blog contro il G7

Attacco allo Statement

CONDIVIDI SU:





















Roma, 15 giu. (askanews) – “Negli ultimi due giorni abbiamo assistito ad una parata ideologica come non se ne vedevano dalla caduta del muro di Berlino. Il G7 prima e la riunione della Nato poi hanno colto l’occasione per sparare a palle incatenate contro il ‘nemico’”. Lo si legge in un tweet di Beppe Grillo, che riprende l’incipit di un articolo pubblicato sul suo blog dal titolo “La difesa dei nostri valori”, a firma del professore di filosofia Andrea Zhok. Il nemico cui si fa riferimento sono “Russia e Cina”, vittime della “propaganda atlantista”.Secondo Zhok, “il modello argomentativo è quello sperimentato della guerra fredda, dove i popoli occidentali erano chiamati a difendere la propria identità valoriale di fronte agli attacchi del perfido nemico trinariciuto. Questo è il tipo di discorso che tipicamente serve a preparare la manovalanza plebea ai ‘sacrifici della guerra per difendere ciò che è più sacro’.Quando le èlite economiche occidentali percepiscono qualche minaccia al proprio stile di vita scatta il riflesso condizionato: dalla Prima Guerra Mondiale alla guerra del Vietnam, chiamano alle armi la plebe a ‘difendere i nostri valori’. Al contempo procedono a dipingere il nemico in termini caricaturali e disumanizzanti, in modo da farne risaltare la profonda incolmabile diversità antropologica”.Secondo Zhok “il richiamo ai ‘nostri valori’ è ancora più insidioso, perché mai come oggi questo appello suona stanco e disperato. È chiaro a chiunque non sia politicamente ipovedente che siamo di fronte innanzitutto ad un richiamo all’ordine degli USA, che sanno di star perdendo la propria unilaterale supremazia mondiale. Si invoca perciò un compattamento delle fila degli ‘alleati’, in modo da difendere le proprie roccaforti economiche, che non sono più difendibili confidando semplicemente nella superiorità economica e militare”.Conclude Zhok, nell’articolo ospitato sul blog di Beppe Grillo: “La semplice verità è che i ‘nostri valori’, quelli che saremmo chiamati tutti coraggiosamente a difendere, sono in effetti i valori depositati in banca dai maggiori stakeholders dei paesi occidentali, un’élite transnazionale, domiciliata in paradisi fiscali, disposta a fare a pezzi e vendere al miglior offerente qualsiasi cosa: storia, cultura, affetti, dignità, territori, persone, salute.la principale minaccia a quel che ancora abbiamo caro, alla cultura e alla salute, alle città e alle campagne, alle famiglie e alle comunità, all’amicizia e alla solidarietà, ecc. non marcia con gli stivali dell’Armata Rossa, e non sembra lo spietato imperatore Ming di Flash Gordon. No, quella minaccia ce l’abbiamo in casa e ci chiede di difendere impavidi il suo – non negoziabile – stile di vita”.Rea/Int2