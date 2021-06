Lunedì 14 giugno 2021 - 19:12

Salvini: avanti con federazione, in settimana si chiude Comunali

Leader Lega rinnova ai suoi "sintonia massima" con Draghi

Roma, 14 giu. (askanews) – Matteo Salvini conferma la “determinazione” per costruire la federazione del centrodestra al governo, assicurando intanto che in settimana ci sarà la “chiusura unitaria di tutte le candidature nelle realtà al voto”. Lo riferiscono fonti della Lega, raccontando la riunione del segretario leghista con ministri, sottosegretari e capogruppi del Carroccio.Nella riunione Salvini ha confermato la “massima sintonia” con Mario Draghi (“Il rapporto con lui è costante e positivo”) e la voglia di accelerare sulle riforme, “dovere morale per una Lega stabilmente primo partito di questo Paese”.Salvini ha chiesto “massimo impegno” in vista della manifestazione nazionale del 19 giugno a Roma e per il via alla campagna sui referendum per la Giustizia, che “impegnerà il partito anche e soprattutto nel cuore dell’estate”.