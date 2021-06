Domenica 13 giugno 2021 - 16:19

“Il sostegno del M5S a Draghi continuerà” (Conte)

"Se sarò confermato leader del Movimento"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 13 giu. (askanews) – “Se sarò confermato leader del Movimento 5 Stelle il sostegno al governo Draghi continuerà a essere chiaro e trasparente, l’unica cosa che non si può chiedere a un partito peraltro di maggioranza relativa, non del 2 per cento, è di non pesare al tavolo decisionale”: lo ha detto Giuseppe Conte, ex premier e leader in pectore del Movimento 5 Stelle, durante la trasmissione “Mezz’ora in più”, su Rai3.Da subito ho detto al Movimento 5 Stelle che “dobbiamo appoggiare assolutamente Draghi, un paese che è in piena pandemia non può non avere subito un altro governo”.Plg/Int9