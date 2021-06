Domenica 13 giugno 2021 - 15:57

“Al vertice atmosfera positiva ma realistica” (Mario Draghi)

"La ripresa consolidandosi"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 13 giu. (askanews) – “L’atmosfera del G7 è stata fondamentalmente positiva ma realistica: siamo 7 paesi in cui le economie vanno bene o benissimo, la ripresa va consolidandosi, la campagna vaccinale prosegue in tutti i paesi con diversi stadi di avanzamento ma l’atmosfera è cambiata molto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7.“Biden – ha detto poi Draghi – ha voluto riscostruire quelle che sono le alleanze tradizionali degli Stati Uniti dopo il periodo di Trump in cui queste alleanze sono state seriamente incrinate”.“Nessuno – ha continuato il premier – disputa il fatto che la Cina abbia diritto ad essere una grande economia come le altre. Quello che è stato messo in discussione sono i modi che utilizza, anche con le detenzioni coercitive. E’ un’autocrazia che non aderisce alle regole multilaterali, non condivide la stessa visione del mondo delle democrazie”.Draghi ha sottolineato poi che nei confronti della Cina “la nostra posizione, ho visto che si è parlato di divisioni, da un parte Stati Uniti dall’altra Italia e Germania, io credo che cominicato riflette perfettamente la nostra posizione” Int9