Sabato 12 giugno 2021 - 22:12

Vaccini, Governo: la campagna va avanti senza rallentamenti

Il Commissario Figliuolo garantisce che c'è ampia disponibilità di dosi

Roma, 12 giu. (askanews) – La campagna vaccinale italiana procederà con la stessa intensità di prima. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, a proposito della prosecuzione delle vaccinazioni dopo il caso di Astrazeneca e lo stop alle somministrazioni agli under 60.Il ministro della Salute, si fa notare, ha prodotto ieri una circolare “molto chiara” sull’utilizzo di tutti i vaccini, basata sul parere del Comitato Tecnico Scientifico. Questa include anche dettagli sulla possibilità di somministrare come seconda dose un vaccino diverso dalla prima dose.Il Generale Figliuolo, spiegano le fonti, ha rassicurato che, anche con le nuove prescrizioni sull’utilizzo dei vaccini, l’Italia sarà in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. E’ infatti possibile contare su una ampia disponibilità di vaccini: la struttura del Commissario prevede siano disponibili oltre 55 milioni di dosi Pfizer e Moderna tra ora e la fine del terzo trimestre.