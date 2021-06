Sabato 12 giugno 2021 - 15:00

Torino, seggi aperti fino alle 20 per primarie centrosinistra

Si vota anche domani dalle 8 alle 20. Sfida a quattro

Roma, 12 giu. (askanews) – Seggi aperti a Torino oggi dalle 15 alle 20 per le primarie del centrosinistra chiamate a decidere il candidato sindaco. La sfida è fra Stefano Lo Russo ed Enzo Lavolta del Pd, il civico Francesco Tresso ed Igor Boni dei Radicali italiani. Le urne torneranno ad apririsi poi domani dalle 8 alle 20.A Torino sono allestiti 40 gazebo, ma si può esprimere la propria preferenza anche online attraverso la piattaforma ‘Partecipa, ma solo per chi si è iscritto entro martedì scorso con Spid: circa 1.200 persone.Possono votare i cittadini italiani, dell’Unione Europea e di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, residenti nel territorio comunale alla data delle primarie abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta’. E che dichiarano di essere elettori di uno dei partiti della coalizione, di riconoscersi nella proposta politico programmatica della coalizione di centrosinistra e accettano la regustrazione nell’albo pubblico delle elettrici e degli elettori del centrosinistra.