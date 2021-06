Sabato 12 giugno 2021 - 13:33

Sul caso Saman Letta dice chi viene in Italia deve rispettare le regole

"Se confermato il femminicidio, andrà trattato con la massima durezza"

Roma, 12 giu. (askanews) – “Da parte mia, da parte nostra, non soltanto una condanna durissima di quello che sembra essere un efferato femminicidio; la volontà di far sì che la giustizia trionfi e la volontà soprattutto che sia un segnale chiarissimo, molto netto e molto forte”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando su La7 del caso Saman, la ragazza di origini pachistane che gli inquirenti ritengono sia stata uccisa dallo zio perché rifiutava un matrimonio combinato.“Non c’è nessuna possibilità – ha spiegato il leader democratico – di tollerare vicende drammatiche come la vicenda accaduta a Novellara. Dobbiamo essere molto netti tutti: per quanto mi riguarda non soltanto non mettono in discussione la necessità di impegnarsi tutti per far sì che le regole nel nostro Paese vengano rispettate da tutti; nel momento in cui vengono a vivere nel nostro Paese devono ovviamente rispettare le regole. Ma le regole di cui stiamo parlando basilari”.“Femminicidio, se sarà confermato, che andrà trattato con la massima durezza dal punto di vista delle sanzioni e ovviamente dell’atteggiamento da parte di coloro che devono far applicare tutte le regole”, ha concluso Letta.Pol/Bar/Int9