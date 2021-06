Venerdì 11 giugno 2021 - 15:58

G7,colloquio Draghi-Johnson: tra temi Libia e sicurezza sanitaria

Condivisi lavoro per presidenze G7 e G20

Carbis Bay, 11 giu. (askanews) – E’ durato circa mezz’ora l’incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il premier britannico Boris Johnson, prima dell’avvio dei lavori del G7 in Cornovaglia.Tra i temi al centro del dibattito, secondo quanto si apprende da fonti di Downing street, “le esperienze dei rispettivi Paesi durante la pandemia”. Inoltre hanno “condiviso il lavoro nelle presidenze britanniche e italiane del G7 e G20 per assicurare che il mondo sia preparato meglio per le future crisi sanitarie”.Draghi e Johnson “hanno anche discusso della ricostruzione verde e dell’importanza di garantire che le economie ricche soddisfino l’impegno di mobilitare 100 miliardi all’anno per i Paesi in via di sviluppo per affrontare il cambiamento climatico”.I due leader, spiegano le stesse fonti, hanno anche trattato delle “priorità internazionali condivise, inclusa l’importanza di supportare il cessate il fuoco in Libia per una transizione pacifica e democratica di lungo periodo”.Johnson “non vede l’ora di lavorare con Draghi nell’ambito del G7 e G20 e di dargli nuovamente il benvenuto in Gran Bretagna per la Cop26 a Glasgow”.