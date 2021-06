Venerdì 11 giugno 2021 - 20:39

Conte: polemiche pretestuose, ho incontrato ambasciatori e leader

"Da quello cinese non ho potuto essere presente per impegni personali"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 11 giu. (askanews) – “Per impegni e motivi personali, non ho potuto essere presente all’incontro con l’ambasciatore cinese”. Lo ha dichiarato in una nota Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento 5 stelle, dopo che il solo garante e fondatore del M5S, Beppe Grillo, ha risposto all’invito del rappresentante di Pechino in Italia.“Ho incontrato già nelle scorse settimane – ha sottolineato Conte – vari ambasciatori e leader politici stranieri. L’ho fatto quale ex-presidente del consiglio e leader in pectore del Movimento5stelle. L’ho fatto e continuerò a farlo anche nelle prossime settimane, incontrando leader e ambasciatori di tutti i continenti. Ho già preannunciato che il neo-Movimento avrà un respiro marcatamente internazionale. Faremo in modo che l’esperienza che ho maturato a livello internazionale sia un valore aggiunto per un Movimento che intende rinnovarsi profondamente. D’altronde le sfide più complesse che la politica deve affrontare hanno una dimensione globale e programmare un’azione meramente domestica significa pregiudicarsi la possibilità di un’azione politica veramente efficace”.“Le polemiche sollevate in queste ore sono del tutto pretestuose”, ha concluso l’ex capo del Governo.