Comunali, Meloni: grandi passi avanti, centrodestra compatto

Michetti-Matone straordinaria rinascita Roma dopo disastro Raggi

Roma, 9 giu. (askanews) – “Abbiamo fatto grandi passi avanti: il centrodestra è compatto e lavora per vincere”. Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni al termine del vertice del centrodestra alla Camera sulle elezioni amministrative.“Oggi – ha aggiunto – abbiamo deciso di sbloccare la candidatura a sindaco di Roma con due straordinari professionisti che ringraziamo per essersi messi a disposizione della capitale: Michetti e Matone, due persone straordinarie, con un curriculum di tutto rispetto. Aspetto di vederli in campagna elettorale e insieme a tutta a coalizione andare in tutti i quartieri della capitale affinchè tutti i romani si rendano conto della loro competenza”.“Faremo rinascere Roma dopo il disastro di Virginia Raggi. I romani hanno sperimentato sulla loro pelle l’inconsistenza di candidati che in campagna elettorale fanno bella figura ma non sanno di che parlano. Michetti e Matone sono due tra i professionisti più competenti in materie amministrative e giuridiche. Persone che sanno parlare con i cittadini. Sono contenta”, ha concluso.