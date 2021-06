Lunedì 7 giugno 2021 - 15:43

Renzi: Letta non mi ha mai convinto sull’idea di aumentare le tasse

"Il giochino della redistribuzione fa ridere i polli"

Roma, 7 giu. (askanews) – “Nelle città si sceglie il sindaco, se fossi romano voterei Calenda, a Milano Sala… per il resto vediamo cosa vorrà fare il Pd, a me non ha convinto quando Letta ha detto di aumentare le tasse. Con Enrico non abbiamo discusso per una frase, lo stai sereno, ma c’era già una divisione tra di noi, lui alzò l’Iva ed io ero contrario”. Lo ha detto Matteo Renzi. “Il giochino del redistribuisco fa ridere, le tasse o le abbassi o le alzi” ha concluso Renzi.Vep/Int2