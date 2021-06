Lunedì 7 giugno 2021 - 15:43

La ministra Elena Bonetti: la vicenda di Saman addolora

Disumana la violenza sulle donne

Roma, 7 giu. (askanews) – Quella della pakistana Saman Abbas “è una vicenda che addolora tantissimo. Aspettiamo gli esiti delle indagini, la situazione non è chiarita, ma c’è una vita di una giovane donna che è scomparsa e faceva parte della nostra comunità. Tutti siamo in qualche modo responsabili nel chiederci quali sono quelle reti che possiamo attivare per aiutare le donne che vivono situazioni di violenza e discriminazione”. Così la ministra delle Politiche familiari e delle Pari opportunità Elena Bonetti a Radio 24.“Di fronte alla violenza subita da troppe donne – ha proseguito – si deve avere il coraggio della denuncia senza se e senza ma: la violenza sulle donne è un atto di disumanità, non è giustificabile mai, e va denunciata con fermezza e chiarezza. La solitudine e la sofferenza delle donne deve avere la nostra voce e la politica deve assumersi la responsabilità di fare questa battaglia culturale fino in fondo. La chiarezza e la fermezza di denunciare deve appartenere anche alla cultura della sinistra, non è una questione di sinistra, centro o destra: serve un coro trasversale che denunci qualsiasi forma di violenza subita dalle donne”, ha concluso Bonetti.Sav/Int2