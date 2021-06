Lunedì 7 giugno 2021 - 17:17

Epifani, Letta:cordoglio Pd. Interrotto incontro con Sindacati

Il segretario dem: "notizia drammatica. Ci ha guidato in un momento difficile"

Roma, 7 giu. (askanews) – “Abbiamo interrotto la riunione per rispetto della memoria di Guglielmo Epifani. E’ una notizia drammatica. È una giornata tristissima”. Lo ha annunciato davanti al Nazareno il segretario del Pd Enrico Letta, affiancato dai leader di Cgil, Cisl e Uil Landini, Sbarra e Bombardieri con i quali era a colloquio quando è arrivata la notizia della morte di Epifani.“Esprimo profondo cordoglio di tutti i democratici e democratiche alla moglie”, ha sottolineato Letta evidenziando di Epifani “il ruolo fondamentale che avuto come leader Pd in un momento difficile”.