Sabato 5 giugno 2021 - 13:48

Giustizia, Letta: referendum Lega-Radicali allontanano riforma

Salvini non vuole farla con noi e butta la palla in angolo

CONDIVIDI SU:





















Roma, 5 giu. (askanews) – “Il referendum allontana la soluzione non la avvicina mentre l’occasione con Draghi e Cartabia va colta, io ho molta fiducia in Marta Cartabia per superare la contrapposizione politica sulla giustizia. Salvini ha un’altra agenda su questo punto, propone il referendum per evitare di discutere oggi, ha detto che non vuole fare la riforma della giustizia con noi”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd a sabato 24 su rainews24.Secondo Letta il “referendum e un modo per buttare la palla in calcio d’angolo, noi siamo per fare subito questa riforma perché il paese non può aspettare. Le riforme proposte da Cartabia sono il terreno giusto, noi diamo appuntamento ai partiti della maggioranza in Parlamento per farle oggi non in un ipotetico domani”.