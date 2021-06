Sabato 5 giugno 2021 - 14:54

Centrodestra, Gelmini: non va annacquato in una federazione

"Giusto confrontarsi ma non è possibile prescindere da Fi"

Trento, 5 giu. (askanews) – “Io sono per un centrodestra sicuramente unito ma plurale. Oggi credo non sia possibile prescindere dal ruolo centrale di una forza liberale, moderata ed europeista che, assieme alla Lega, disegna un centrodestra ampio che si candida a vincere”. Così il Mariastella Gelmini a margine del suo intervento al Festival dell’Economia di Trento. Secondo Gelmini è “giusto confrontarsi per il dialogo”, ma per le varie componenti politiche il ruolo va “accentuato e non annacquato in una federazione”.