Venerdì 4 giugno 2021 - 13:00

Roma, Salvini: visto Matone e Michetti, entrambi ottimi

"Non tifo nè per l'uno nè per l'altra, settimana prossima cercheremo accordo"

Roma, 4 giu. (askanews) – “Ho incontrato sia Matone che Michetti, di entrambi ottima opinione, conoscono Roma, amano Roma, hanno le idee chiare, garantiscono ai romani vero cambiamento e orgoglio ed efficienza dopo i disastri degli ultimi anni. Io non tifo nè per l’una per l’altro, tifo per Roma, per Milano, per il centrodestra e per la vittoria. Giochiamo per vincere e settimana prossima cercherò di mettere d’accordo tutti”. Lo ha detto Matteo Salvini, segertario della Lega, lasciando i suoi uffici del Senato, spiegando che “sceglieremo i migliori” candidati sindaci.Un lavoro che proseguirà nel pomeriggio a Milano, dove “ci sono 4-5 nomi che si sono messi a disposizione. Le altre città per quanto mi riguarda sono tutte a posto, abbiamo sostanzialmente finito il lavoro”.