Venerdì 4 giugno 2021

Meloni: federazione centrodestra? Credo poco a fusioni a freddo

"Ma se Lega e Fi lo faranno, guarderò con rispetto"

Roma, 4 giu. (askanews) – Giorgia Meloni non crede alle “fusioni a freddo”, ma assicura che se Fi e Lega faranno davvero una federazione, “guarderò con rispetto a questa operazione”. La leader di Fdi lo ha detto a ‘Il mix delle cinque’ su Rai Radio 1. “Se si farà lo dovrebbe chiedere a loro, non lo so. Ho sempre creduto che le diverse sfumature nel centrodestra siano un valore aggiunto e non un problema. Credo poco alle fusioni a freddo, ma se fanno questa operazione non potrò che guardarla con rispetto”.