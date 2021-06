Venerdì 4 giugno 2021 - 02:04

Della Vedova in missione a Madrid: visita alla Scuola Italiana

Migranti e futuro dell'Europa al centro degli incontri ufficiali

Madrid, 4 giu. (askanews) – Secondo giorno di visita in Spagna per il sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova, in missione istituzionale a Madrid per una serie di colloqui con i suoi omologhi spagnoli e per incontrare rappresentati della comunità italiana nella penisola iberica. Tra i temi sul tavolo la questione del nuovo patto europeo su immigrazione e asilo, nonché le prospettive della Conferenza sul futuro dell’Europa.In mattinata, Della Vedova sarà dapprima a colloquio con Angeles Moreno Bau, segretario di Stato per la cooperazione internazionale presso l’AECID, per poi vedere Cristina Gallach Figueras, segretario di Stato spagnolo per gli Affari Esteri e per l’Ibero-America e i Caraibi.Sempre nella giornata di oggi, incontro con Juan Gonzalez Barba, Segretario di Stato spagnolo per gli Affari Europei. Alle ore 13.30, prima del suo rientro in Italia, Della Vedova terrà un briefing con la stampa italiana a Madrid per fare il punto sulla missione.