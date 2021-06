Martedì 1 giugno 2021 - 12:01

Salvini: d’estate firme per referendum giustizia, puntiamo a 6 mln

Radicali: disponibilità Uggetti per sostegno alla campagna

Roma, 1 giu. (askanews) – Durante l’estate “saremo in tutte le località, dalle Alpi a Lampedusa, con gazebo della Lega per firmare” i sei referendum sulla giustizia promossi insieme al Partito Radicale. “I mesi sono luglio e agosto perchè la consegna delle firme è a settembre”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa nella sede romana dei Radicali a Torre Argentina.“L’obiettivo del primo week end di mobilitazione, che è il primo fine settimana di luglio, è di raccogliere 250mila firme – ha aggiunto Salvini -, l’obiettivo è ambizioso ma se lo raggiungiamo vuol dire che la gente c’è ed è pronta. Radio Radicale si sente ovunque quasi come Radio Maria, io sento un po’ l’una e un po’ l’altra… L’obiettivo finale è di 6 milioni di firme”, ha concluso Salvini.I Radicali hanno confermato “la disponibilità dell’ex sindaco di Lodi Uggetti”, assolto dopo l’arresto e una campagna mediatica molto aggressiva, a “dare una mano per la campagna referendaria”.