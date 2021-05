Domenica 30 maggio 2021 - 15:56

L’idea di Salvini di mettere insieme le famiglie del centrodestra in Europa

"Per essere primi nel Parlamento europeo"

Roma, 30 mag. (askanews) – Mettere insieme le famiglie del centrodestra in Europa, unendo “il meglio dei tre gruppi alternativi alle sinistre”, “ovvero Id, Ecr e Ppe e i 12 deputati di Orban” “per essere i primi nel Parlamento europeo”. E’ la proposta lanciata dal leader della Lega Matteo Salvini che oggi ha partecipato a un convegno a Cascais in Portogallo del gruppo Identity & democracy Party al Parlamento Europeo.“I media ci tratteranno come un’adunata di estremisti ma noi seminiamo, dobbiamo osare: possiamo essere il primo partito in Ue e già domani potremmo essere il secondo se ciascuno rinunciasse alla sua bandiera… Io penso che un gruppo di 130 parlamentari sia importante, abbiamo il dovere di mettere insieme le nostre famiglie poi chi vuole restare nel Ppe a trattare con la sinistra…” ha osservato Salvini sottolineando che “il Covid ha svelato l’inefficienza delle elite democratiche, bisogna ripensare il modo di stare insieme. Spero ci sia chi non si rassegna ad essere subalterni alla sinistra”.I conti sono presto fatti ed è proprio Salvini a ricordarli: “Id ha 73 deputati, Ecr 71, il Ppe che ha fatto una scelta di abbraccio a sinistra ne ha 178 ma continueranno a diminuire, l’amico Orban ne ha 12, è il momento di lavorare per mettere insieme il meglio dei tre gruppi alternativi alle sinistre” e per affinare il progetto “ho proposto un altro incontro a giugno in Italia o in Polonia”.Salvini indica anche alcuni punti programmatici di quello che potrebbe essere il nuovo gruppo unico del centrodestra in Europa. “Combattere l’immigrazione clandestina si può, ho qualche processo in corso ma andiamo avanti assolutamente tranquilli – spiega -, c’è poi il tema della famiglia e a Bruxelles occorre qualcuno che dica no alle adozioni gay, all’utero in affitto e a strani esperimenti, bisogna portare avanti la tutela del made in Italy e del made in Europe e poi c’è un tema di democrazia e libertà”.Vep/Int9