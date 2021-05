Sabato 29 maggio 2021 - 14:15

Forte messaggio di Mattarella per la Festa del 2 giugno

Saltano parata e apertura dei Giardini del Quirinale

Roma, 29 mag. (askanews) – Una Repubblica solida, che nei suoi 75 anni di vita ha mostrato la capacità di reagire, e superare, calamità naturali, periodi bui e difficili (dalla stagione del terrorismo alla recente pandemia di Coronavirus) con grande forza e unità. Un assetto istituzionale repubblicano – nato di fatto il 2 giugno 1946, 75 anni fa appunto, dopo la fine della Seconda guerra mondiale con lo svolgimento del referendum tra monarchia e repubblica – che verrà celebrato nei prossimi giorni dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente onorerà formalmente la Festa il 2 giugno al Quirinale (non ci saranno né l’apertura dei giardini né la parata militare ai Fori imperiali), davanti alle alte cariche dello Stato e ad una delegazione di studenti in rappresentanza delle scuole italiane.Si tratta di un appuntamento di cui vale la pena sottolineare l’eccezionalità della ricorrenza unitamente a quella del momento.Dopo la proiezione di un filmato sull’Assemblea costituente Mattarella prenderà la parola, rivolgendosi agli italiani e, in quello che viene indicato come un discorso di circa venti minuti, farà un bilancio della nostra storia repubblicana. Un intervento di ampio respiro in cui ripercorrerà i passaggi (a volte dolorosi a volte gratificanti) che hanno attraversato la vita del Paese negli ultimi 75 anni. Una esperienza – segnata da prove superate, dalle calamità naturali alla stagione difficile del terrorismo per arrivare alla pandemia dei nostri giorni – che ha esaltato i fondamenti della Repubblica. Un’Italia in grado di risorgere dalle ceneri del secondo conflitto mondiale attraverso una solida ricostruzione, che ha portato al celebrato e riconosciuto boom economico degli anni sessanta.Il Paese, sottolinearà sicuramente Mattarella, ha avuto uno sguardo lungo, passando dalla grave povertà del periodo post bellico, soprattutto al Sud della penisola, ad una situazione di sviluppo e crescita degna di una grande comunità. Un’Italia unificata e unita, in grado di affrontare e superare la terribile prova della pandemia e dare un messaggio di speranza alle generazioni future. Insomma la Repubblica ha mostrato la sua solidità e Mattarella coglierà l’occasione della Festa del 2 giugno per ribadirlo. Un messaggio evidentemente politico, indicando con ciò la capacità di tutte le componenti sociali – istituzioni, partiti, imprenditori, sindacati, rappresentanti della società civile e del mondo della cultura e dello sport per dirne alcune – di far progredire il Paese.Un intervento dell’attuale capo dello Stato che si calerà, inutile nasconderlo, in una situazione politica particolarmente complessa e ricca di frizioni e scontri fra partiti e all’interno degli stessi partiti. In teoria potrebbe essere il momento per Mattarella di intervenire, richiamare pubblicamente gli attori politici, e non solo, su questo o quel tema. Una sollecitazione che ciclicamente avviene, in termini formali, con lo scambio di auguri natalizi con le alte cariche dello Stato e soprattutto con il messaggio di fine anno agli italiani. Appuntamenti che quest’anno saranno parzialmente svuotati della loro incisività arrivando Mattarella (da fine luglio in semestre bianco) a fine mandato. Probabilmente, se non ci saranno novità dell’ultimo momento, a pochi giorni dall’elezione del suo successore. Ecco allora che il 2 giugno – visto il quadro estremamente litigioso della nostra politica – potrebbe essere il momento per intervenire, per ammonire da parte di Mattarella, sempre tirato per la giacchetta dai vari attori politici. Ma non è lo stile dell’attuale capo dello Stato. In un recente passato era bastato alcune volte chiamare in causa il Colle, sollecitare un intervento del presidente in carica perché questi trovasse il modo per rispondere, per far conoscere il suo pensiero.Ma, dicevamo, non è così per Mattarella. Il giurista siciliano ci ha abituati al suo parlare misurato, a non intervenire nel dibattito pubblico, magari generato da scontri politici o parlamentari o ancora da temi di giustizia, se non nell’occasione adatta. Valga come esempio il richiamo alla magistratura e alla sua perdita di credibilità, a Palermo in occasione delle celebrazioni in ricordo di Giovanni Falcone.Ecco allora che la Festa per i 75 anni della Repubblica non può che essere – certo facendo il punto anche sul dopo Covid, su cui si stanno sviluppando molte polemiche – un tributo politico all’Italia in generale e alla sua capacità di risorgere dalle difficoltà, di andare avanti superando prove difficili e drammatiche. Una Repubblica, una comunità solida e in grado di respingere, ieri come oggi, tutto ciò che possa metterla in difficoltà.Fdv/Int9