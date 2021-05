Giovedì 20 maggio 2021 - 15:03

Sinodo italiano, associazioni ai vescovi: ascoltare tutte le voci

Gay, finanza, abusi, xenofobia: non ci sono argomenti proibiti

CONDIVIDI SU:





















Roma, 20 mag. (askanews) – Dall’omosessualità alla formazione del clero, dagli abusi alle finanze, dalla distanza sempre più percepita tra insegnamento della Chiesa e vita delle persone al fatto che molti cattolici avallano spinte xenofobe e antisolidali: il sinodo che la Chiesa italiana si appresta ad avviare, su sollecitazione di papa Francesco, dovrebbe ascoltare “tutte le voci” senza che vi siano “argomenti proibiti”. E’ la richiesta indirizzata ai vescovi da un gruppo di associazioni cattoliche.Lunedì prossimo il pontefice in persone apre un’assemblea episcopale generale “per avviare un cammino sinodale”. In vista dell’appuntamento, oggi Francesco ha ricevuto in udienza il cardinale presidente della Cei, Gualtiero Bassetti. Ed un gruppo di associazioni hanno scritto ai pastori una lettera per auspicare “che il percorso sinodale sia il più aperto, inclusivo e partecipativo possibile, coinvolgendo non solo chi frequenta abitualmente le nostre parrocchie e associazioni, ma pure quanti, per diverse ragioni (anche di visione etica o teologica), sono stati messi ai margini o si sono allontanati dalle nostre strutture pastorali”.A firmare la lettera, un nutrito gruppo di realtà associative del mondo cattolico progessista, riformista, legato al Concilio vaticano II: Adista; Costituzione Concilio e Cittadinanza. Per una rete tra cattolici e democratici (c3dem); Cammini di speranza; Centro interconfessionale per la pace (Cipax); Comunità cristiane di base (Cdb); Comunità di via Germanasca (Torino); Coordinamento teologhe italiane (Cti); Donne per la Chiesa; Il foglio; La tenda di Gionata; Noi siamo Chiesa; Pax Christi; Pretioperai; Progetto giovani cristiani lgbt+; 3VolteGenitori; Viandanti.“Solo un processo di profondo ascolto, di autentica discussione, di dialogo sincero, di ricerca comune e di deliberazione condivisa, che implichi tutte le componenti del corpo ecclesiale e tutte le voci (comprese quelle ferite o critiche e interpellando anche i fratelli e le sorelle delle altre Chiese cristiane), chiamate a esprimersi su un piano di parità, con piena libertà e senza argomenti ‘proibiti’, può, infatti, innescare quella conversione pastorale sempre invocata”, scrivono le associazioni, che si augurano “una consultazione che parta dal basso, comunità per comunità, diocesi per diocesi, ecc. per costruire un consenso forgiato a partire dalle esperienze, dalle preoccupazioni, dalle proposte emergenti dalla base ecclesiale, e destinato a tradursi in decisioni assunte di comune accordo”.L’interrogativo che va posto, secondo queste associazioni, è “come la nostra Chiesa può ripensare la propria presenza e missione evangelizzatrice nella società italiana di oggi e di domani?”. E dovrebbe partire da alcune “constatazioni”. Primo, “l’esaurimento del modello ecclesiologico della Chiesa italiana; questo è nella sostanza ancora espressione di un regime di cristianità che non risponde più alla realtà del nostro paese, ma sopravvive nell’immaginario o nelle nostalgie, per cui va rivisitato criticamente, riconoscendo anche quanto di esso nei decenni scorsi ha oscurato il messaggio evangelico; in secondo luogo, “l’insufficienza, confermata dalla pandemia, della parrocchia tradizionale quale canale di evangelizzazione e trasmissione della fede”; inoltre “la distanza sempre più percepita tra insegnamento della Chiesa e vita delle persone”; e, infine, “la difficoltà della nostra Chiesa, pur capace di promuovere innumerevoli e lodevoli iniziative di carità, a ‘dire una parola rilevante’ nelle gravissime crisi vissute dall’Italia nel 2008 e oggi, che hanno accresciuto le disuguaglianze sociali e indotto anche molti cattolici ad avallare spinte xenofobe e antisolidali”.Ciò, proseguono le associazioni, “implica affrontare almeno due questioni decisive”. La prima è “la forma con cui i credenti vivono la fede insieme oggi”, e quindi, tra l’altro, “l’organizzazione della comunità, la centralità della Parola, i ministeri ecclesiali, il ruolo delle donne, la visione della sessualità e la presenza delle persone lgbt, il rinnovamento delle modalità celebrative, la formazione del clero, gli abusi di potere, coscienza e sessuali sui più fragili, la trasparenza delle finanze e la gestione dei beni ecclesiastici”. In secondo luogo, bisogna interrogarsi su “come la comunità ecclesiale può offrire un servizio significativo alla nostra società”, quindi “la centralità di ultime e ultimi, il pluralismo religioso, la presenza delle comunità immigrate, il rapporto con la politica, la laicità dello Stato, l’impegno per la pace, la giustizia e l’integrità del creato, il dialogo ecumenico e interreligioso”.Il cammino sinodale italiano è “una grande opportunità, un vero kairós, per rimettere in movimento una comunità ecclesiale che da tempo nel nostro paese vive una situazione di stanchezza e di fatica a comunicare la fede in un mondo in continuo mutamento. Perciò siamo convinti che tale occasione vada colta con gioia e speranza, con coraggio e impegno, con spirito costruttivo e autocritico, con parresia e voglia di percorrere strade nuove, sotto la guida dello Spirito, e sentiamo urgente la necessità di contribuire fin da principio al cammino sinodale, che non può prescindere dall’apporto di tutte le componenti ecclesiali”.