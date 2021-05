Mercoledì 19 maggio 2021 - 18:32

Quirinale,Letta:elezione è lontana, ora serve continuità Governo

"Dal Pd pieno sostegno a Draghi, 'governo del delivery', che fa le riforme

Bruxelles, 19 mag. (askanews) – E’ ancora “lontano” l’inizio dell’anno prossimo, quando la scadenza del mandato del capo dello Stato Sergio Mattarella potrebbe rendere politicamente instabile il governo Draghi; quella è “un’altra partita” che sarà affrontata quando sarà il momento, mentre oggi la questione fondamentale è sostenere lavoro quotidiano del governo per attuare le scelte riguardanti il Piano di Recovery e le riforme chieste dall’Europa.

Lo ha detto oggi a Bruxelles il segretario del Partito democratico Enrico Letta, parlando con alcuni giornalisti dopo aver incontrato i vertici della Commissione europea e dell’Europarlamento e vari altri esponenti delle due istituzioni.

A un giornalista che chiedeva se non vi sia un rischio di continuità del governo l’anno prossimo, in vista delle elezioni per la presidenza della Repubblica, Letta ha replicato: “Quello che succederà a gennaio è talmente lontano rispetto a quello che capita quotidianamente che non lo so, e non sono in grado di dirlo in questo momento. Quello che è certo – ha sottolineato il segretario del Pd – è che questo governo giorno per giorno, settimana dopo settimana, deve essere fondamentalmente il governo del ‘delivery’, il governo che consegna, che fa le cose, che applica soprattutto tutte queste scelte” riguardanti il Piano di nazionale di ripresa e resilienza e le riforme sollecitate dall’Europa.

“Quindi – ha proseguito Letta – il concetto essenziale è che noi auspichiamo la continuità di governo governo, siamo convintamente a favore e a sostegno di questo governo, e lavoriamo veramente col massimo impegno affinché queste riforme vengano attuate. Dopo di che a gennaio, da questo punto di vista, ci sarà un’altra partita: l’affronteremo, come sempre, con lo spirito migliore per trovare le migliori soluzioni” ha concluso.