Mercoledì 19 maggio 2021 - 11:08

Mattarella: importante riaprire tutte le scuole, vita riprende

Sottolineata "ripresa dell'attività dell'insegnamento in pieno"

Roma, 19 mag. (askanews) – “Essere qui in questa bella scuola sottolinea la ripresa dell’attività dell’insegnamento in pieno, è un evento importante: come è importante aver riaperto tutte le scuole ed essere qui per sottolineare la ripresa della vita normale del nostro Paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo la sua visita all’Istituto Comprensivo Fiume Giallo-Scuola Primaria Geronimo Stilton di Roma, dove è stata presentata l’ottava edizione di “Il Mio Diario”, l’agenda scolastica della Polizia di Stato.