Mercoledì 19 maggio 2021 - 12:39

Il vitalizio a Formigoni è come “scatarrare” sui cittadini onesti (Azzolina)

Infuria la polemica su Twitter per il commento dell'ex ministra dell'Istruzione

Roma, 19 mag. (askanews) – Infuria la polemica sui social per il tweet dell’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina (M5S), contro la decisione del Consiglio di Garanzia del Senato di confermare il vitalizio all’ex senatore e presidente della Regione Roberto Formigoni, condannato in via definitiva per corruzione. “Come scatarrare sui cittadini onesti” ha scritto l’ex ministra suscitando un’ondata di reazioni, favorevoli e contrarie per il termine utilizzato, tanto che l’hashtag #Azzolina è balzato in testa agli argomenti di tendenza.

“Ci sono politici che affonderebbero navi da soccorso, altri contro i diritti dei gay, però scatarrare offende il decoro linguistico. Parlare del lessico della #Azzolina sul caso Formigoni dimostra proprio che siamo il Paese della forma, della retorica, e mai della sostanza” scrive A.N. “Quella di #formigoni non è una pensione, 7000 euro al mese compresi di arretrati non sono il giusto sostentamento dopo una vita di lavoro, stavolta non ve la caverete ad indicare #Azzolina che ha usato un termine sgradevole ma che rende perfettamente l’idea” commenta C.C.

“Il tweet della #Azzolina – commenta invece una utente critica C.C. – fa pena e non solo per il termine ‘scatarrare’, finissimo soprattutto per un ex Ministro dell’Istruzione. Fa pena soprattutto perché ci vuole una grande faccia tosta ad essere del M5S e continuare ad agitare la clava della lotta tra onesti e disonesti”.

“Questa era ministro dell’istruzione. Che VERGOGNA” scrive lapidario D.S.

