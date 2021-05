Mercoledì 19 maggio 2021 - 17:51

Dl sostegni bis, domani in Cdm con risorse per circa 40 mld

La riunione del Governo dovrebbe essere convocata in mattinata

Roma, 19 mag. (askanews) – Si terrà domani mattina, salvo imprevisti, il Consiglio dei ministri che dovrà esaminare il decreto Sostegni bis. E’ quanto confermano fonti di governo, anche se la seduta non è stata ancora ufficialmente convocata.

Il provvedimento che dovrebbe valere una quarantina di miliardi, conterrà una nuova tranche di ristori per le imprese e le partite Iva colpite dal Coronavirus, per circa 18 miliardi, con un meccanismo diverso rispetto a quelli precedenti che non solo abbandona i codici Ateco (come il Sostegni 1 che sta per essere convertito in legge), ma prevede un meccanismo di calcolo per il fondo perduto ‘in due tempi’ per cercare di considerare in modo più aderente alla realtà i costi fissi che le aziende devono sostenere anche con le serrande abbassate: in prima battuta il sostegno automatico sulla base della perdita di fatturato e poi un conguaglio a fine anno in base ai dati di bilancio. Una parte delle risorse destinate a questa finalità, circa 3 miliardi di euro, derivano da risparmi conseguiti per somme non spese su precedenti misure di fondo perduto.

Nel decreto dovrebbe trovare spazio un fondo per tutte quelle attività ancora chiuse come le sale da ballo o le sale da gioco.

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha poi annunciato nei giorni scorsi che all’interno del provvedimento ci sarà un corposo pacchetto di misure per l’occupazione. Dai contratti di rioccupazione con decontribuzioni al 100% in alternativa ai licenziamenti ad altri 2 mesi di indennità per stagionali e lavoratori del turismo e dello spettacolo; dai contratti di solidarietà a quelli di espansione che oggi Orlando ha ribadito che “con ogni probabilità” saranno nel decreto. Per venire incontro poi alle situazioni di povertà in cui sono scivolate nuove fasce di popolazione, ci saranno ulteriori 4 mesi di reddito di emergenza.

Nel provvedimento potrebbe entrare un fondo da circa 100 milioni di euro per l’operatività di Alitalia in attesa di una soluzione; ci saranno anche uno stanziamento di circa 600 milioni per consentire ai Comuni di fare sconti sulla Tari alle categorie più colpite dalle restrizioni e nuove risorse per la campagna vaccinale.