Martedì 18 maggio 2021 - 13:03

Mattarella: basta agitare proprie idee, costruire futuro insieme

"Serve confronto, non motivi di contrapposizione insuperabile"

Brescia, 18 mag. (askanews) – “Questo è il tempo di pensare al futuro, di progettare e realizzarlo insieme, perché questa è la condizione per poterlo fare con efficacia, in una drammatica emergenza. Insieme, che vuol dire non abbandonare le proprie prospettive, idee e opinioni ma che si confrontino costruttivamente. E confrontarsi è ben diverso che agitarle come motivi di contrapposizione insuperabile”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Brescia alla cerimonia per il restauro della Vittoria Alata, bronzo dell’età romana.

“Questo della proiezione insieme per costruire il futuro è il messaggio che oggi emerge”, ha aggiunto.