Martedì 18 maggio 2021 - 18:36

M5S: grave e illegittimo che Rousseau non ci consegni i dati degli iscritti

"Incomprensibile che si macchi una nobile storia insieme"

Roma, 18 mag. (askanews) – E’ “oggettivamente grave e palesemente illegittimo” che l’associazione Rousseau non consegni al Movimento 5 stelle i dati relativi agli iscritti del Movimento. È quanto si legge in post di M5s su facebook.

“Oggi – viene sottolineato – è successo un fatto gravissimo. Il Movimento 5 Stelle la scorsa settimana ha ordinato, in conformità a legge, all’Associazione Rousseau, responsabile del trattamento dei dati, di restituire al M5S i dati relativi agli iscritti del Movimento, diffidandola dal continuare ad utilizzarli, indicando il termine di 5 giorni per organizzarsi e provvedere alla restituzione. Oggi, decorso tale termine e previa ulteriore comunicazione di conferma, i nostri esperti informatici e periti forensi si sono recati presso gli uffici dell’associazione Rousseau per ricevere i dati in consegna”.

“Purtroppo, l’Associazione Rousseau, non ha provveduto alla consegna e ciò è oggettivamente grave e palesemente illegittimo. In tale modo l’Associazione Rousseau cerca di ostacolare e di rinviare, come già da tempo, la possibilità per gli iscritti del movimento di esercitare i propri diritti associativi e di esprimersi sul nuovo progetto politico”, sottolinea M5s.

“Non comprendiamo come un compagno di viaggio con cui si è fatto un percorso insieme stia macchiando una così nobile storia con atti che la legge non ammette. È inaccettabile che un soggetto privato possa tentare di ostacolare l’attività di una forza politica del Parlamento e di governo, accampando pretestuose e incomprensibili motivazioni, anche di natura economica”, osservano i pentastellati.

Luc/Int2