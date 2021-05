Martedì 18 maggio 2021 - 21:22

Il Consiglio di garanzia del Senato conferma: sì ai vitalizi ai condannati

Decisione a maggioranza

Roma, 18 mag. (askanews) – Il Consiglio di garanzia del Senato ha confermato a maggioranza, tre voti a favore e due contrari (Alberto Balboni di Fratelli d’Italia e Valeria Valente del Pd), la decisione assunta dalla Commissione contenziosa di restituire il vitalizio ai condannati in via definitiva che erano stati esclusi in base alla cosiddetta delibera Grasso. Il caso più noto era quello di Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia condannato per corruzione.

