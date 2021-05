Martedì 18 maggio 2021 - 22:45

Di Battista: M5S si allontana, non escludo di fare un partito

Non ho mai ragionato in maniera concreta, ho lasciato solo da tre mesi

Roma, 18 mag. (askanews) – “Nel momento in cui maggiormente il Movimento 5 stelle, con delle posizioni politiche si allontana dal mio modo di vedere le cose questo pensiero esiste. Però è pur vero che non ho mai ragionato in maniera concreta, ho lasciato il Movimento solo da tre mesi”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, ospite di CartaBianca su Raitre, rispondendo a una domanda sulla possibilità che decida di fondare un suo partito.

“Prendere posizioni politiche, questa autonomia che mi sono costruito anche con rinunce importanti – ha aggiunto l’ex deputato stellato – è altamente valoriale, è importante prendere posizione anche fuori dal Parlamento e fuori dai partiti politici”. A una domanda se nell’ipotesi decida di dare vita a una sua formazione politica pensa di poter attrarre molti suoi ex colleghi parlamentari del M5S, l’attivista e saggista ha replicato: “Di quelli che sono andati via forse sì ma in generale non ne ho idea. Legittimamente molti miei colleghi hanno posizioni diverse dalle mie: io gli dico auguri, coraggio e gli ricordo che oggi Formigoni ha ripreso il vitalizio…”.