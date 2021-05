Martedì 18 maggio 2021 - 13:39

Covid, Conte: riaperture graduali, no farneticanti scorciatoie

"Lavorare senza proclami per bene del Paese"





CONDIVIDI SU:





















“Questa pandemia – conclude – non si può combattere con la pancia: dobbiamo usare la testa e i numeri, perché la politica deve poter contare sul supporto della scienza senza esimersi dalla responsabilità di operare le scelte nell’interesse comune. Chi farnetica di scorciatoie o di facili soluzioni sta pensando ai sondaggi e non al bene del Paese. Chi lavora senza proclami su traiettorie percorribili non è un ‘rigorista’: semplicemente tiene davvero all’Italia e vuole più di tutti un rapido ritorno alle nostre sacrosante libertà”.