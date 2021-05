Lunedì 17 maggio 2021 - 19:04

Riaperture,Lega:soddisfatti ma più coraggio su alcuni fronti

"Lavoreremo anticipare su piscine al chiuso, matrimoni, discoteche"

Roma, 17 mag. (askanews) – Fonti della Lega esprimono “soddisfazione” da parte del Carroccio, “nonostante le resistenze di qualcuno”, per le nuove riaperture ma chiedono “più coraggio” su alcuni fronti come le piscine chiuse, il settore dei matrimoni, le discoteche.

Dnque “soddisfazione per le riperture: dai centri commerciali alle palestre, per arrivare a tutti i bar e ristoranti dal primo giugno”. Soddisfazione “anche per il superamento del coprifuoco, che nelle zone bianche sarà realtà già dai prossimi giorni”. Su alcuni fronti invece, “dalle piscine al chiuso ai matrimoni e alle discoteche, lavoreremo per anticipare riaperture e ripartenze”.