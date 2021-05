Lunedì 17 maggio 2021 - 07:25

Cosa ha detto Bassetti (Cei) sul ddl Zan

"Il testo è scritto male"

Roma, 17 mag. (askanews) – Sul ddl Zan “ho sempre sostenuto che non ci fosse bisogno di questo disegno di legge perché c’è già tutta una legislazione sufficiente a tutelare le persone contro le discriminazioni e le violenze”, ma “è chiaro che se poi decidono di andare avanti, non è una questione che spetti a me decidere, c’è un Parlamento. Se si ritiene utile una legge specifica contro l’omofobia, va bene”: il problema è “la chiarezza. In ogni legge, lo dico da cittadino, il testo dev’essere scritto in modo semplice e chiaro”. Così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in un’intervista al Corriere della Sera.

“Così com’è ora – precisa – un testo che si presta ad essere interpretato in varie maniere e può sfociare in altre tematiche che nulla hanno a che vedere con l’omofobia, gli insulti o le violenze. Ecco: come cittadino ho diritto di chiedere che scrivano una legge chiara, in modo che non abbia infiniti sensi e interpretazioni”.

L’auspicio di Bassetti è che “nella formulazione non si sconfini in altri campi, in terreni pericolosi come la cosiddetta ‘identità di genere’. Una simile confusione antropologica mette in discussione la differenza uomo-donna e per noi è inaccettabile”.

Sav/Int5