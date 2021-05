Sabato 15 maggio 2021 - 12:13

Letta a Salvini: se approccio è no riforme separiamo le strade

"Questo governo è qui per farle e noi lo appoggiamo convintamente"

Roma, 15 mag. (askanews) – Il “buon lavoro che abbiamo fatto insieme” nella costruzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “rende evidente la differenza del campo che oggi è qui rappresentato con l’approccio espresso da Salvini oggi su Repubblica”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando le parole del leader leghista a proposito della impossibilità di varare le riforme per la maggioranza che sostiene il governo Draghi.

“Se quella è l’intenzione con la quale Salvini sta al governo – ha spiegato, nel corso del suo intervento all’assemblea nazionale on line di Articolo 1 – credo che le strade debbano rapidamente divergere. Se Salvini dice ‘io sto in questo governo solo per riaprire e approvare il Pnrr, dopo di che per quanto ci riguarda è finita’, non ha contezza del fatto che per avere credibilità bisogna fare le riforme”.

Secondo Letta “la riforma della giustizia e quella fiscale vanno fatte oggi. Se non si fanno oggi non si fanno mai più”. Si tratta di una opportunità “aperta anche a livello internazionale dalle parole di Biden, che ha detto parole molto coraggiose. Questo governo è qui per fare le riforme, noi lo appoggiamo convintamente perché crediamo che le riforme della giustizia de del fisco per gli italiani siano decisive, per far sì che i fondi di Next Generation EU arrivino e soprattutto noi siamo in grado di spenderli”, ha concluso.