Mercoledì 12 maggio 2021 - 15:49

Turismo, Draghi: Italia riapre presto al mondo in sicurezza

"Siamo all'opera per ripartire il prima possibile"

Roma, 12 mag. (askanews) – “Il nostro obiettivo è riaprire al più presto l’Italia al turismo nostro e straniero” e “siamo all’opera per permettere agli operatori turistici di ripartire il prima possibile e con il massimo della sicurezza” e in questo senso è strategico il completamento della campagna vaccinale” e “secondo le stime del commissario tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato almeno con una dose le persone fragili e quelle che hanno più di 60 anni che sono quelle più a rischio”. Lo ha detto il premier Mario Draghi rispondendo, durante il question time alla Camera, a una interrogazione firmata dalla capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani sulle iniziative per il sostegno e il rilancio del turismo.

“In questo modo ci sarà una graduale e progressiva riapertura” e “l’Italia si riaprirà al mondo e ai turisti in condizioni di sicurezza”.