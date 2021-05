Venerdì 7 maggio 2021 - 10:36

Fedriga: Conferenza Regioni sempre votato unanime su coprifuoco

Fastidioso sentire che l'ho piegata al volere politico

Milano, 7 mag. (askanews) – “La Conferenza delle Regioni ha sempre votato all’unanimità: ha proposto lo spostamento del coprifuoco almeno alle 23 e io voglio rappresentare le scelte unanimi fatte da tutti i governatori d’Italia. Trovo alquanto fastidioso che, quando la Conferenza dice qualcosa che alcuni partiti condividono, si dica che io ho piegato la Conferenza a un volere politico; quando la Conferenza dice qualcosa di diverso allora si dice che persino Fedriga non dice quello che dice Salvini. Bisogna avere rispetto delle Regioni, non bisogna cercare di fare politica con le Regioni. Anche nella critica, cerchiamo di portare proposte costruttive per il Paese. Se ci sono forze politiche, qualsiasi partito, che aderiscono a queste proposte io posso solo essere contento. Siamo contenti se ci danno una mano nelle battaglie che riteniamo utili per le nostre comunità”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.