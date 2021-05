Martedì 4 maggio 2021 - 15:18

Letta a Draghi: un problema “metodo-Salvini” al governo

Per il segretario Pd non si può tenere un piede dentro e uno fuori

Roma, 4 mag. (askanews) – Il Pd ritiene un problema la Lega “di lotta e di governo” e il segretario democratico Enrico Letta lo ha fatto presente al presidente del Consiglio Mario Draghi, durante il colloquio di oggi. Secondo quanto riferiscono fonti del Nazareno, Letta ha espresso al presidente del Consiglio l’insoddisfazione del Pd per il metodo-Salvini, chiedendo rispetto e correttezza nell’impegno comune a sostegno dell’esecutivo. Per Letta, infatti, non si può stare con un piede dentro e uno fuori dalla maggioranza.