Martedì 27 aprile 2021 - 12:39

Pnrr, Meloni: non votiamo a scatola chiusa, Fdi si astiene

Derisa la democrazia parlamentare, evocata solo per giochi palazzo

Roma, 27 apr. (askanews) – “Draghi ha usato toni altisonanti, è vero che nel Pnrr è contenuto il destino del paese è l’ultima grande occasione che abbiamo di dare a questa nazione il prestigio, lo sviluppo e la forza che merita e quesi piani ci vincoleranno tutti per molti anni: davvero colleghi, presidenti delle Camere, presidente della Repubblica pensate che sia giusto e normale e responsabile che il Parlamento voti documenti di tale portata senza aver avuto non dico la possibilità di fare proposte ma il tempo necessario a leggere questo piano? Pensate sia normale votarlo a scatola chiusa?”. Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in aula alla Camera durante il dibattito sul Pnrr, annunciando l’astensione sulla risoluzione di maggioranza che accoglie il Piano presentato ieri da Mario Draghi a Montecitorio.

“La democrazia parlamentare non è che si può evocare solo per giustificare i giochi di palazzo per far nascere un governo su cui i cittadini non hanno potuto dire la loro”, ha aggiunto. “Forse sul documento più importante della storia repubblicana è stato deriso” il concetto di democrazia parlamentare.